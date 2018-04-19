Ermenistan’da 120 gösterici gözaltına alındı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı devam eden eylemlerde 122 kişiyi gözaltına aldı. Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise diyalog çağırısında bulundu.

Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlık görevine getirilmesine karşı başlatılan protestolar devam ediyor. Ermenistan’da hükümet binası karşısında oturma eylemi yapmak isteyen protestocular polis ve özel güçler tarafından gözaltına alındı. Ermenistan polisi tarafından yapılan açıklamada Erivan’ın karakollarına 122 protestocunun gözaltına alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanından diyalog çağrısı

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise diyalog çağırısında bulundu. Sarkisyan yaptığı yazılı açıklamada, “Son günlerde, büyük çoğunluğu gençler olan binlerce vatandaş, mitinglerle, alaylarla taleplerini yetkililere iletti. Kuşkusuz, erken bir çözüm gerektiren birçok sosyo-ekonomik, yasal ve politik sorun var. Toplumu tatmin edecek çözümler bulmak için Parlamento ve Ermenistan Hükümeti bu konuları tartışmaya hazır” dedi. Sarkisyan ülkesindeki eylemleri gerçekleştiren muhalefeti diyaloga çağırarak, “Benim derin kanaatimce, bu tür durumlara tek çözüm, herhangi bir biçimde diyalog, pozisyonlara ve hoşgörüye saygıdır. Devletin başı olarak, partiyi durumun en iyi yolunu bulmak için diyaloğa davet ediyorum" dedi.