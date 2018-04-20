Ermenistan’da 30 protestocuya gözaltı

Ermenistan polis basın servisi, başkent Yerevan’da 30 protestocunun gözaltına alındığını bildirdi.
Ermenistan’da başbakan seçilen Serj Sarkisyan’a karşı eylemler devam ederken polis başkent Yerevan’da 30 protestocuyu gözaltına aldı. Polis basın servisinden yapılan açıklamada, "Şu an itibariyle, polis karakollarına 30 kişi gözaltına alındı. Üç saat içinde serbest bırakılmadıkları takdirde, suç işlediğinden şüpheleniliyor" dedi.
Sabah saatlerinde protestocuların, Başbakan Serj Sarkisyan’ın başkanlık ettiği ilk kabine toplantısının yapılması planlanan Ermenistan Hükümet binasına girişleri engellemeye çalıştığı bildirildi. Göstericiler vuvuzela çalarak yürüyüşlerine devam ederken, periyodik aralıklarla polisle tartışmaya girdiği belirtildi.
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