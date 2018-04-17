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Ermenistan’da gerginlik tırmanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:58 | Son Güncelleme

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler protesto gösterilerine devam ediyor.Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan karşıtları sokağa döküldü.

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler protesto gösterilerine devam ediyor.
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan karşıtları sokağa döküldü. Ermenistan’ın başkenti Erivan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan karşıtları ile polis arasında çatışma yaşanan çatışma anlarının görüntüleri yayınlandı. Ermenistan polisine taş, barikat ve diğer eşyaları fırlatan göstericiler ve polis arasındaki yaşanan arbede yaralanmalara neden oldu. Polis sözcüsü Ashot Aharonyan, polise saldıranları belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan bugün eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan’ın başbakanlık görevinin Ermenistan parlamentosunda onaylanması bekleniyor.

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