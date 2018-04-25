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Ermenistan’da sular durulmuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan’da sular durulmuyor.Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalifler yine sokaklara döküldü.

Ermenistan’da sular durulmuyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan’da sular durulmuyor.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalifler yine sokaklara döküldü. Paşinyan liderliğindeki yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Muhalif politikacı Nikol Paşinyan, geçici Başbakanla görüşme isteğine olumsuz karşılık almasıyla destekçilerini sokağa çağırdı. Serj Sarkisyan’ın istifasından sonra geçici olarak göreve gelen Başbakan Karen Karapetyan ile görüşmek isteyen Paşinyan, çağrısının geri çevrilmesini protesto etti. Paşinyan, geçici Başbakan liderliğinde ve Cumhuriyet Partisi’nin şartları altında gidilecek seçimleri protesto edeceklerini belirtti.
Öte yandan gösteride arbede yaşanmadığı açıklandı.

Ermenistan’da sular durulmuyor

Ermenistan’da sular durulmuyor

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