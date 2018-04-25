Ermenistan’da sular durulmuyor

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalif politikacı Nikol Paşinyan’ın istifaya zorladığı Serj Sarkisyan’ın başbakanlıktan istifa etmesinin ardından Erivan’da sular durulmuyor.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da muhalifler yine sokaklara döküldü. Paşinyan liderliğindeki yapılan gösterilere binlerce kişi katıldı. Muhalif politikacı Nikol Paşinyan, geçici Başbakanla görüşme isteğine olumsuz karşılık almasıyla destekçilerini sokağa çağırdı. Serj Sarkisyan’ın istifasından sonra geçici olarak göreve gelen Başbakan Karen Karapetyan ile görüşmek isteyen Paşinyan, çağrısının geri çevrilmesini protesto etti. Paşinyan, geçici Başbakan liderliğinde ve Cumhuriyet Partisi’nin şartları altında gidilecek seçimleri protesto edeceklerini belirtti.
Öte yandan gösteride arbede yaşanmadığı açıklandı.
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum