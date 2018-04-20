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Ermenistan’daki protestolarda 217 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına tepki amaçlı devam eden protestolarda 217 kişi gözaltına alındı.Ermenistan’da sabah saatlerinde eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına tepki gösteren bir grubun trafiği kapatmaya çalışması üzerine 217 kişiyi gözaltına aldı.

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına tepki amaçlı devam eden protestolarda 217 kişi gözaltına alındı.
Ermenistan’da sabah saatlerinde eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına tepki gösteren bir grubun trafiği kapatmaya çalışması üzerine 217 kişiyi gözaltına aldı. Ermenistan polisinin yerel basına yaptığı açıklamada, Polis kamu düzenini karşı çikan tüm kişileri yasalara uygun olarak karakollara teslim etmeye devam edeceğini belirtti. Ermenistan’daki Protestolara liderlik eden Nikol Pashinyan ise yolun kamyonlarla engellendiğini söyleyerek planlarının gerçekleşmesi durumunda Kadife Devrimi’nin birkaç gün içinde biteceğini söyledi.
Ermenistan’ın eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa seçilmesine karşı olarak düzenlenen protestolar 13 Nisan’dan başlamıştı. Gerçekleştirilen gösterilere rağmen Sarkisyan 17 Nisan’da Ermeni parlamentosunda düzenlenen özel bir oturumda Başbakanlıkla görevlendirildi. Bununla birlikte Ermenistan anayasasında yapılan değişikliklere göre, Ermenistan parlamento hükümeti sistemini uygulamaya koyacak ve cumhurbaşkanının yetkileri başbakana devredilecek

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