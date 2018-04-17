Ermenistan’daki protestolarda 80 kişi gözaltına alındı

Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’a karşı dün başlayan protesto eylemlerinde 80 kişi gözaltına alındı.
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler protesto gösterilerine devam ediyor. Ermenistan polisi, protestolarda 80 kişinin gözaltına alındığı duyurdu.
Öte yandan bir grup protestocu hükümet binasının önünde protesto gösterisine başladı. Göstericilerin arabaların yoğun olduğu cadde üzerinde oturarak eylem gerçekleştiriyor.
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