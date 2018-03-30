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Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik görevlisi şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 09:36 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist, Eruh kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine ağır silahlarla saldırdı. Güvenlik güçleri saldırıya anında karşılık verirken, açılan ilk ateşte 6 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi'ne gelerek, buraya getirilip tedaviye alınan yaralı güvenlik görevlileri hakkında görevlilerden bilgi aldı. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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