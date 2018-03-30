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Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:15 | Son Güncelleme

VALİLİK: 6 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu ile 4 askerin yaralandığı belirtildi.

VALİLİK: 6 GÜVENLİK KORUCUSU ŞEHİT
Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bu sabah merkez Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlendiği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 3 güvenlik korucusu ile 4 askerin yaralandığı belirtildi. Yapılan açıklama şöyle:
"Düzenlen saldırıda; 6 güvenlik korucumuz şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu, 4 asker de yaralanmıştır. Yaralı güvenlik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır. Olayı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
Terör saldırısında şehit olan güvenlik korucularının Mehmet Oktay, Sıddık Ertaş, Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Nevzat Gökçe ve Seyfettin Başkurt olduğu öğrenildi.

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