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Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 18:10 | Son Güncelleme

ŞEHİTLER TOPRAĞA VERİLDİ Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)

ŞEHİTLER TOPRAĞA VERİLDİ
Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 6 güvenlik korucusu, merkeze bağlı Ekmekçiler köyünde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze törenine; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad, askeri yetkililer, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, köylüler ve yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Ekmekçiler Köyü İlkokulu'nda düzenlene törende, Siirt Müftüsü Faruk Avraz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit cenazelerinin bulunduğu Türk bayrağını sarılı tabutlar, köy mezarlığına kadar omuzlarda taşındı. Şehit cenazelerinin taşınması sırasında şehit yakını kadınlar, Kürtçe ağıtlar yakarken, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.
Köy mezarlığına getirilen şehit cenazeleri, burada okunan dualar ve yine yakılan Kürtçe ağıtlar arasında toprağa verildi.
BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tören sırasında ve sonrasında şehit yakınlarına sarılarak, başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Soylu, şehitlerin intikamlarının alınacağını, kanlarının yerde kalmayacağını belirtti.
38 ÇOCUK YETİM KALDI
Terör örgütü saldırısında 6 güvenlik korucusu şehit olurken, geride ise toplam 38 çocuk yetim kaldı. Güvenlik korucusu 26 yaşındaki Seyfettin Başkurt'un bekar olduğu öğrenilirken, evli olan diğer 5 güvenlik korucusunun toplam 38 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit olan köy korucuları ve yetim kalan çocuklarının sayısı şöyle:
"27 yaşındaki şehit Mehmet Oktay, evli 7 çocuk babasıydı, 40 yaşındaki şehit Abdullah Yüztaş, evli ve 8 çocuk babası, 44 yaşındaki şehit Mehmet Eren, evli ve 9 çocuk babasıydı, 37 yaşındaki şehit Nevzat Gökçe, evli ve 6 çocuk babasıydı, 46 yaşındaki şehit Sıddık Ertan, evli ve 8 çocuk babasıydı."

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Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)Eruh'ta terör saldırısı: 6 güvenlik korucusu şehit (5)

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