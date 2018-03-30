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Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, şehit ve yaralılar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:51 | Son Güncelleme

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.

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