Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, şehit ve yaralılar var (1)

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi.
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sabah saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından hastaneye gelerek yaralı askerler hakkında görevlilerden bilgi aldı.
Saldırıda aralarında asker ve güvenlik korucularının da olduğu güvenlik görevlilerinden şehit ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor.
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