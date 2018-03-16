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Erzincan da 2 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:34 | Son Güncelleme

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir yolcu otobüsünün yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi Mercan yol kontrol ve arama noktasında 13 Mart 2018 tarihinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde Ağrı ilinden Muğla iline sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde yakıt deposunun görünümünden şüphelenildi.Otobüsün yakıt deposunda şiş ile yapılan kontrol neticesinde gizli bir bölmenin bulunduğu tespit edilmesi üzerine depoda bulunan yaklaşık 100 litre motorin boşaltılmasıyla gizli bir bölme içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 270 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.Yapılan araştırmalar neticesinde olayın faili olduğu tespit edilen M.Ö.

Erzincan da 2 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzincan’ın Tercan ilçesinde bir yolcu otobüsünün yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 2 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan’ın Tercan İlçesi Mercan yol kontrol ve arama noktasında 13 Mart 2018 tarihinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde Ağrı ilinden Muğla iline sefer yapan bir yolcu otobüsünde yapılan kontrolde yakıt deposunun görünümünden şüphelenildi.
Otobüsün yakıt deposunda şiş ile yapılan kontrol neticesinde gizli bir bölmenin bulunduğu tespit edilmesi üzerine depoda bulunan yaklaşık 100 litre motorin boşaltılmasıyla gizli bir bölme içerisine gizlenmiş vaziyette 2 bin 270 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Yapılan araştırmalar neticesinde olayın faili olduğu tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli işlem başlatılarak, 31 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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