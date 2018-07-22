Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan Kemaliye'de hayvancılık ile uğraşan Mehmet Aslan 13 keçisini ağaçlık alanda kaybetti.
Kangal köpeğinin de sürünün yanında olmadığını farkeden sürü sahibi keçilerini aramaya başladı. Ancak 5 saatlik uğraş sonuç vermedi.
Aslan'ın imdadına yavru kangal köpeği Kartal yetişti. Yavru kangalın kaybolan keçileri önüne katarak getirdiğini gören Mehmet Aslan, o anları cep telefonuna kaydetti. (İHA)
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