Erzincan-Mantar toplarken mayına bastı

Tunceli'de mayına basan köylü, ağır yaralandı (2) 'BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU' Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda mantar toplarken mayına basan Hasan Hüseyin Kılınç (20) askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Olay, bugün saat 07.00 sıralarında Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan Hasan Hüseyin Kılınç babası Nazım Kılınç ile birlikte mantar toplamak için dağlık alanda teröristler tarafından tuzaklanmış mayına bastı. Şiddetli patlama sonucu ağır yaralanan genç, ambulansla Pülümür Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Kılınç, askeri helikopterle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hasan Hüseyin Kılınç ameliyata alınırken, baba Nazım Kılınç, dağda mantar ararken oğlunun önünde yürüdüğü sırada birden büyük bir patlama olduğunu ve yere düştüğünü söyledi. Nazım Kılınç, bacağından ağır yaralanan oğlunu sırtına alarak karayoluna taşıdığını bildirdi. Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu
25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var
FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi
Belgesel için gittiği kabilede evlendirildi
Vahşi timsah hamile eşini diri diri yedi! Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum