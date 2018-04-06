Erzincan Vali Yardımcısı gözaltına alındı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, gözaltına alındı.
Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, geçen 3 Nisan günü İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırıldı. 1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Erzincan'da görev yapmaya başlayan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz'ın, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındığı gün gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki lojmanında gözaltına alınan Yaşar Kemal Yılmaz, soruşturmanın yürütüldüğü Erzurum'a gönderildi.
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