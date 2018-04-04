HABER

Erzincan Vali Yardımcısı Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.Alınan bilgiye göre, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın ikametinde arama yapıldığı da öğrenildi.

Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
Kahreden haber sonrası büyük operasyon!Kahreden haber sonrası büyük operasyon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Alaattin Çakıcı operasyonunda flaş gelişme

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Türkiye günlerce bu kadını konuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.