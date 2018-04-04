Erzincan Vali Yardımcısı Yılmaz, FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında Yılmaz’ın ikametinde arama yapıldığı da öğrenildi.
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