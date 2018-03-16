Erzincan ve İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Erzincan ve İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahısları yakalamak için Erzincan ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerine götürüldü.