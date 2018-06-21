HABER

Erzincan'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 22:27 | Son Güncelleme

KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu.

Erzincan'a şehit ateşi düştü

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- KUZEY Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilecek.
14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çatışma çıktı. Teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe nüfusuna kayıtlı Bayracı ailesinin 7 kardeşten en küçüğü ve bekar olan Resul Bayracı'nın, 2016 yılından beri sözleşmeli er olarak TSK’da görev yaptığı öğrenildi. Akşam saatlerinde şehit olan Bayracı’nın naaşı gece saatlerinde baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilecek. Bayracı, cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Erzincan'a şehit ateşi düştüErzincan'a şehit ateşi düştü

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Niğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildiNiğde'de, Irak'tan getirilen 85 kilo eroin ele geçirildi
Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber! Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Muharrem İnce İzmir mitinginde vatandaşa tepki gösterdi

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Suriyeliler ülkelerine mi dönüyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde açıkladı

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Muharrem İnce'nin İzmir mitinginde insan seli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Kayıp Özgen Can’ın ailesine acı haber!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sel ve yıldırım kabusu!

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Miray Ece Yılmaz bulundu

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

Avrupa akvaryumlarındaki en büyük deniz kaplumbağası Iggy İstanbul'da

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.