Erzincan’da 178 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 178 kaçak göçmen, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı polis uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Akyazı polis uygulama noktasında yakalanmamak için manevra yapan sürücü polisin dikkati sayesinde fark edildi ve araç aranmak üzere uygulama noktasına getirildi. Araçta, yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 4’ü kadın ve 3’ü çocuk toplam 178 kaçak göçmen, Nevzat S., yönetimindeki 27 NS 453 plakalı kamyonda yakalandı.
Daha önce kaçakçılıktan sabıkası bulunan sürücü Nevzat S. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünden geçirilerek haklarında gerekli yasal işlemler yapılacak.
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