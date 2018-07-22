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Erzincan’da 2 PKK’lı, SİHA’larca etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemah kırsalında fark edilen PKK'lı 2 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah kırsalında fark edilen PKK'lı 2 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemah kırsalında hareket halindeki PKK'lı 2 teröristi belirledi. Bunun üzerine bölgeye SİHA'lar yönlendirildi. İki terörist, ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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