Erzincan’da 2 PKK’lı, SİHA’larca etkisiz hale getirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah kırsalında fark edilen PKK'lı 2 terörist, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemah kırsalında hareket halindeki PKK'lı 2 teröristi belirledi. Bunun üzerine bölgeye SİHA'lar yönlendirildi. İki terörist, ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
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