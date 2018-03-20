Erzincan’da 28 yaşındaki genç intihar etti

Erzincan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mahir Çukadar (28) evinde ölü olarak bulundu.
Erzincan Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden Mahir Çukadar (28) evinde silahla intihar ettiği iddia edildi. Anne ve Babasını kanser hastalığından kaybettiği öğrenilen Mahir Çukadar’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın intihar sonucu olup olmadığı araştırılıyor.
Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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