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Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA,(DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında ise teröristlere ait hedefler imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığı, Erzincan ve Irak'ın kuzeyindeki Kandil Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir grup PKK'lı tespit edilince hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
​KANDİL'E HAVA HAREKATI
Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Kandil bölgesine de dün hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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