Erzincan'da 58 kilo eroin ele geçirildi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan- Erzurum yolunda risk analizine dayalı yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine yabancı plakalı aracın sürücüsü durduruldu. Narkotik köpeği kullanılarak, araçta yapılan aramada, dingile gizlenen 58 kilo 556 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.D. (35), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma ve nakletme' kapsamında tutuklandı.
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