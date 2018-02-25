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Erzincan’da 98 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan 98 kilogram eroin ele geçirildi.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında 34 BAG 867 plakalı bir otomobili durdurarak, narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Erzincan’da 98 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan’da piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan 98 kilogram eroin ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki uygulama noktasında 34 BAG 867 plakalı bir otomobili durdurarak, narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagaj kısmında 2 valiz içerisine konulmuş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan ve 118 paket halinde yaklaşık 98 kilogram eroin ele geçirildi.
Van ilinden İstanbul iline gitmekte olduğu öğrenilen otomobildeki Y.Y. (33) ve M.K. (33) ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Erzincan’da 98 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan’da 98 kilo eroin ele geçirildi

Erzincan’da 98 kilo eroin ele geçirildi

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