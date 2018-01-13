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Erzincan'da amatör maçta olay

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da 1'inci Amatör Küme Play-off mücadelesinde karşı karşıya gelen Üzümlü Belediyespor ile İliç Gençlikspor maçının sonunda olaylar çıktı. Kavgada 1 futbolcu yaralanırken, 1 futbolcu da gözaltına alındı.

Toplam 12 takımın mücadele ettiği Erzincan Amatör Küme Ligi'nde, Üzümlü Belediyespor ve İliç Gençlikspor futbol takımları Play-Off için rövanş maçında karşı karşıya geldi. Üzümlü ilçesi futbol sahasında gergin başlayan müsabakada Üzümlü Belediyespor son dakika gölü ile İliç Gençlikspor'u 1-0 yendi. Maç sonunda Üzümlü Belediyespor taraftarları ile polisler arasında gerginlik yaşandı. Polisin kendilerine küfür ettiğini iddia eden taraftarları, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar ve Belediye Başkanı Ahmet Sazlı sakinleştirdi. Futbolcuların soyunma odalarına girmesinin ardından, gerginlik içeride de devam etti. İliç Gençlikspor Kalecisi Yunus Özmen, kolundan yaralı olarak arkadaşlarının kucağında soyunma odasından çıkarıldı. Karga tulumba ambulansa taşınan kaleci hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşına yapılana tepki gösteren futbolcu Yakup Bağ polisler tarafından gözaltına alındı.

'POLİS İTİNCE ELİM CAMA ÇARPTI'

Hastanedeki tedavisinin ardından konuşan kaleci Yunus Özmen, müsabaka sırasında arkadaşına kırmızı kart gösteren hakemle görüşmek için odasına gittiğini belirterek "Orada polislerin müdahalesine uğradık. İtelediler ve elim cama çarptı. Polis hakemi korumak için girdi ama bizi iteledi ve elim kesildi" diye konuştu.

TARAFSIZ SAHADA BİR MAÇ DAHA OYNAYACAKLAR

İki maç üzerinden iki takımın berabere kaldığını ve tarafsız sahada tekrar karşı karşıya geleceğini belirten Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Erzincan Şube Başkanı Emin Turan ise "Talimatlar gereği iki maç üzerinden iki takım da eşit puana sahip olduğu zaman, kendi aralarındaki gol ve puan üstünlüğüne bakılır. Şu anda oynanan karşılaşmada da gol ve puan üstünlüğü kalktığı için tarafsız saha da bir maç oynanacak ve onun galibi de 4'üncü olarak Play-Off'a çıkacak" dedi.

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