Erzincan’da cinayet zanlısı hakim karşısına çıktı

Erzincan’da 2016 yılında çobanlık yapan Kenan Hurma’nın öldürülmesi olayıyla ilgili katil zanlısı olarak tutuklu bulunan Nurettin Sarıgül, hakim karşısına çıktı.

Aralık 2016’da Erzincan’ın Kemaliye İlçesi Karapınar Köyüne bağlı Salkımlı Mezrası’nda çoban 31 yaşındaki Kenan Hurma, silahla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili Nurettin Sarıgül, katil zanlısı olarak tutuklandı. Daha önce bıçakla adam yaralamadan sabıkası bulunan zanlı bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sarıgül daha önce verdiği ifadeler ile mahkemede ki ifadeleri birbirini tutmadığı gerekçesiyle dava 26 Mayıs tarihine ertelendi.