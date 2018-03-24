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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Erzincan’da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çöp konteynerleri yola saçıldı, otobüs durakları devrilerek, camları paramparça oldu.

Erzincan’da etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, çöp konteynerleri yola saçıldı, otobüs durakları devrilerek, camları paramparça oldu. Fırtına nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.
Erzincan’da etkili olan fırtına, şehir merkezini adeta yıkıp geçti. Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden sökülerek yola devrildi, çöp konteynerleri yola saçıldı, otobüs durakları devrilerek camları kırıldı. Birçok mahallede elektrikler kesilirken, iletişimde aksaklıkların da yaşandığı Erzincan’da fırtına, branda ve tenteleri de yerinden söktü.
Fırtınan nedeniyle Erzincan Belediyesine bağlı ekipler teyakkuza geçerek, kepçe ve greyder yardımıyla enkazları kaldırılmaya çalıştı. Yıkılan ağaçlar ise gün ağarınca yerinden kaldırılmak üzere yol kenarlarına çekildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Meteoroloji 12’nci Bölge Müdürlüğü ise 24 Mart Cumartesi günü başlayan kuvvetli fırtınanın, 25 Mart Pazar saat 03.00’a kadar güneybatı yönünden saatteki hızı 90 kilometreyi bulacağını ve toz taşınımı beklendiğini bildirilmişti.
Öte yandan Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada ise fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, toz taşınımı ile hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar ve oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasına karşı uyarıda bulunulmuştu.

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü

Erzincan’da fırtına ağaçları yerinden söktü
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