Erzincan'da mağara gizlenen PKK'lılarla çıtışma çıktı, 1 terörist öldürüldü

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin teröristlerin kış yapılanmasına yönelik düzenledikleri operasyonda bir grup teröristin saklandığı mağara tesbit edildi. Teslim olun çağrısı üzerine çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, operasyon devam ediyor.
Refahiye İlçesi Orçul Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine yönelik, Jandarma Özel Harekat ve komando timlerinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin bölgede yaptıkları aramalarda mağara içerisine gizlenen terörist grup olduğu tespit edildi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü ele geçirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
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