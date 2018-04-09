HABER

Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Erzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edildi.Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m.

Erzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m. saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edildi.
Saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı 1 jandarma görevlisi kazaen şehit oldu. 1 jandarma görevlisi ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum” denildi.

Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!Binlerce kişi yine e-Devlet'e akın edecek!
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesajRusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Hakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralıHakkari'den kahreden haber: 2 şehit, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

Doğan Medya'da devir teslim töreni! Yıldırım Demirören'den ilk mesaj

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

İstanbul'da tarihi eser operasyonu! Padişah fermanları yakalandı

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

TDK’da tepki çeken tanımlamalar! Kadın 'hizmetçi bayan', oğlan 'sapık erkek'

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.