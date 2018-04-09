Erzincan’da mayın imhası sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Erzincan da bir jandarma görevlisi mayını imha etmek istediği sırada erken ateşlemeden dolayı şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca Kemaliye ilçesi Sandıklı Mahallesinde bulunan Karanlık Kanyon içerisindeki kullanılmayan tünellerin birinde patlayıcı madde tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede; 100 kilogram dinamit lokumu, 8900 adet tahrip kapsülü, 8500 m. saniyeli fitil, 530 adet elektrikli kapsül bulunduğu tespit edildi.

Saat 09.15 sıralarında patlayıcı maddelerin imhası esnasında erken ateşlemeden dolayı 1 jandarma görevlisi kazaen şehit oldu. 1 jandarma görevlisi ise patlamadan dolayı hafif şekilde yaralandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin yakınları başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı, yaralı askerimize de acil şifalar diliyorum” denildi.