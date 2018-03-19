Erzincan’da motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Erzincan’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, havaalanı yolu üzerinde Erdal B. (50) idaresindeki 24 AZ 453 plakalı kamyonet, Turan Kılıvan (16) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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