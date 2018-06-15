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Erzincan'da öldürülen PKK'lı terörist sayısı 2'ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında dün akşam insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülen 4 kişilik PKK'lı terörist gruba yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 2'ye yükseldi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemah ilçesi kırsalında dün akşam insansız hava aracı (İHA) tarafından görüntülen 4 kişilik PKK'lı terörist gruba yönelik düzenlenen operasyonda öldürülen terörist sayısı 2'ye yükseldi.
Kemah ilçesi Meyvanlı bölgesinde İHA'lar tarafından görüntülenen PKK'lı terörist gruba yönelik başlatılan hava destekli operasyonda dün akşam saatlerinde 1 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgeye sevk edilen çok sayıda jandarma, polis ve özel harekât timlerinin desteği ile kaçan teröristlere yönelik arama çalışması başlatılmıştı. Hava destekli operasyon sürerken, sabah saatlerinde kırsal alanda yaralı olarak kaçan 1 teröristin daha cesedi bulundu. Bölgedeki operasyonların yoğun yağmur ve sis altında sürdürüldüğü belirtildi.

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