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Erzincan’da "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 14:12 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Tercan ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum Karayolunun 12.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum Karayolunun 12. kilometresinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki şahısların yapılan GBT sorgusunda S.B.’nin Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" arandığı belirlendi. Gözaltına alınan S.B., Tercan adliyesine sevk edildi.

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