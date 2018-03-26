Erzincan’ın Tercan ilçesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan - Erzurum Karayolunun 12. kilometresinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtaki şahısların yapılan GBT sorgusunda S.B.’nin Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan" arandığı belirlendi. Gözaltına alınan S.B., Tercan adliyesine sevk edildi.