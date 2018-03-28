Erzincan’da sahte para ve tarihi eser kaçakçılığı: 7 gözaltı

Erzincan da sahte para ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Erzincan da Parada Sahtecilik ve Tarihi Eser Kaçakçılığı suçuna karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak, gözaltına alındı.
Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 282 adet Sikke, 4 adet Heykel, 33 adet Obje, 4 adet metal bilezik, 1 adet Kurusıkı tabanca, 100 adet MKE marka 9 mm çapında fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tüfeğe ait 31 adet fişek, 1 adet 70.000 TL meblağlı suçta kullanılan senet, 69 adet 50 TL’ lik banknot halinde toplam 3450 TL sahte para ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte banknotların, önceki tarihlerde 5 ayrı parada sahtecilik olayında kullanılan paralar ile aynı seri numaralarına sahip olduğu tespit edildi.
Yakalanan şüpheliler ile ilgili adli işlemler devam ediyor.
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