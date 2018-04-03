Erzincan’da terör propagandasına 1 tutuklama

Erzincan’ın İliç ilçesinde PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 02 Nisan’da Erzincan’ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette çalışan ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 7 şahıs, İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında yakalandı.

6 şahıs sevk edildikleri İliç Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla Erzincan’da terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.