Erzincan’da terör propagandasına 1 tutuklama

Erzincan’ın İliç ilçesinde PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca 02 Nisan’da Erzincan’ın İliç ilçesindeki özel bir şirkette çalışan ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK, DHKP-C silahlı terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 7 şahıs, İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyon kapsamında yakalandı.
6 şahıs sevk edildikleri İliç Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla Erzincan’da terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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