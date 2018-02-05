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Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 20:16 | Son Güncelleme

Erzincan’da bir tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 7 milyon TL değerinde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde uygulama yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K.

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da bir tırda narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 7 milyon TL değerinde 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde uygulama yapan Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.K. (37) idaresindeki bir ırda narkotik köpeğiyle arama yaptı. Aramada tırın kokpit torpidosunun içerisine gizlenmiş yaklaşık 30 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekilen tırda incelemelerde bulunan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Ekiplerimizin yapmış olduğu analiz çalışması sonucu Erzurum yolu üzerindeki uygulama noktasında arkadaşlarımız 60 paket halinde ağırlığı 30 kilogram olan eroin maddesi olarak düşündüğümüz uyuşturucu ele geçirdiler. Geçen sene yaptığımız çalışmalar içerisinde 203 kilogram değişik zamanlarda uyuşturucu ele geçirmiştik. Bu senenin ilk uyuşturucu operasyonu. Bundan sonraki çalışmalarda arkadaşlarımız inşallah daha duyarlı bir şekilde bu çalışmalarına devam ederler. Mücadelemizi bu şekilde devam ettirip, terör örgütlerine yardım eden bu uyuşturucu baronlarına gereğini yapacağız” diye konuştu.
Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon TL olan uyuşturucuları taşıyan tırın İran’dan İstanbul’a gittiği öğrenildi. İçerisinde uyuşturucu yakalanan tırın şoförü B.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

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