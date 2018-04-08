Erzincan’da trafik kazaları: 12 yaralı

Erzincan’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kazada öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı. Mehmet Yunus Boynikoğlu idaresindeki 24 ES 905 plakalı minibüs, Kemaliye-İliç karayolu Çimento Geçidi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile Kemaliye ilçesinde öğrenci oldukları öğrenilen Onur Sıbıç, Fırat Aydınlık, Ahmet Taşdemir, Mustafa Sarı, Selahattin Ağtaş, Reşit Can Kılıç ile Bülent İpek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ve İliç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erzincan-Gümüşhane karayolunun Ahmediye mevkiinde meydana gelen ikinci kazada da hasta taşıyan ambulans devrildi. Bayburt’tan Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine hasta nakleden Dindar Kırımızı idaresindeki 112’ye ait 69 AG 490 plakalı ambulans yoldan çıkarak devrildi. Kazada ambulans şoförü ile ambulanstaki acil tıp teknisyenleri Necmi Türkmen, Erdinç Öztürk ve hasta Ruhi Gül Dağ yaralandı. Yaralılar, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

İki kazayla da ilgili tahkikat başlatıldı.