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Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

Erzincan’da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Ulalar Beldesinde meydana gelen trafik kazasında, 24 BB 518 motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Kızılelma kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Erzincan’da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Ulalar Beldesinde meydana gelen trafik kazasında, 24 BB 518 motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Kızılelma kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kızılelma, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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