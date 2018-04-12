Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan’da motosikletiyle bariyere çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Ulalar Beldesinde meydana gelen trafik kazasında, 24 BB 518 motosikletiyle seyir halinde olan İsmail Kızılelma kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Motosikletin üzerinden savrulan sürücü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kızılelma, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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