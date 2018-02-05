Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas karayolundaki Erzincan Üniversitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan çıkan Fatih Doğançay (25) idaresindeki 24 EU 123 plakalı otomobil, Sivas istikametinden kavşağa girmekte olan Merve Bulut (29) idaresindeki 24 ES 206 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 24 ES 206 plakalı araçta bulunan 4 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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