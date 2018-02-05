HABER

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas karayolundaki Erzincan Üniversitesi Kavşağı’nda meydana geldi.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Erzincan-Sivas karayolundaki Erzincan Üniversitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşaktan çıkan Fatih Doğançay (25) idaresindeki 24 EU 123 plakalı otomobil, Sivas istikametinden kavşağa girmekte olan Merve Bulut (29) idaresindeki 24 ES 206 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 24 ES 206 plakalı araçta bulunan 4 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansları ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

Adnan Oktar’ın hocası konuştu

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

II. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu: Erdoğan'ın başına gelenler, Abdülhamid'in tahttan indirildiği zamana benziyor

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

TSK'dan Afrin açıklaması! Acı haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

Bitlis’de PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Bitlis’de PKK mühimmatı ve patlayıcı ele geçirildi

Biga’da metruk ev yandı

Biga’da metruk ev yandı

İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, şehit oldu

İdlib'te ağır yaralanan DSİ çalışanı Mahmut Pakyürek, şehit oldu

Narkotik köpeği 'Kurt', piyasa değeri 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu yakaladı

Narkotik köpeği 'Kurt', piyasa değeri 7 milyon TL'lik uyuşturucuyu yakaladı

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

Erzincan’da tırda 7 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.