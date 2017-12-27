Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'da polisin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 504 gram metamfetamin ile 878 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmaları sonucu geçen 21 Aralık günü Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yol uygulaması yaptı. Durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.Y. (25) ve M.K.'nın (31) valizinde 576 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulamalarında ismini verdiği M.C.Ö (28) de 16 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı.

Ekiplerin, geçen 24 Aralık'ta Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde ise durdurulan bir yolcu otobüsünde İran uyruklu V.H. (26) ve O.S.'nün (27) ayakkabılarının içerisine gizlenmiş halde 504,30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda son olarak 25 Aralık günü sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda H.A.'nın (37) evinde yapılan aramada, 286 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

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