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Erzincan’da vali yardımcısı FETÖ’den açığa alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:19 | Son Güncelleme

ERZİNCAN Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

Erzincan’da vali yardımcısı FETÖ’den açığa alındı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Erzincan'a atanan Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün öğlen saatlerinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

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