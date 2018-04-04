Erzincan’da vali yardımcısı FETÖ’den açığa alındı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.
1 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan kararname ile Erzincan'a atanan Yaşar Kemal Yılmaz, hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün öğlen saatlerinde görevlerinden uzaklaştırıldı.
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