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Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 29 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Erzincan- Sivas yolunun 100'üncü kilometresinde, Gemecik köyü yakınlarında meydana gledi. Sivas'tan Erzincan'a giden Lüks Erzincan firmasına ait, Hüsamettin Alan yönetimindeki 24 EH 316 palakalı yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, yolculardan Kübra Sürücü (22) öldü, 4'ü ağır, 29 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan 11'i ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hafif yaralanan 18 yolcuya ise olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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