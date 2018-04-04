Erzincan’daki trafik kazaları kamerada

Erzincan’da Mart ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları şehir polis kameralarına yansıdı.

Erzincan’da Bağkur kavşağında iki otomobilin çarpışması, Adliye kavşağında iki otomobilin çarpışması, Cumhuriyet Meydanında yaya için yanan kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya bir otomobilin çarpması, Cumhuriyet Meydanında iki otomobilin çarpışması, yine Cumhuriyet Meydanında iki otomobilin çarpışması, Ekşisu kavşağına kontrolsüz çıkan bir pikabın ana yoldan gelen bir otobüsle çarpışması, Askerlik Şubesi kavşağında bir tır ile minibüsün çarpışması, PTT kavşağında bir motosiklet ile bisikletin çarpışması, Erzincan Devlet Hastanesi kavşağında bir otomobilin başka bir otomobile arkadan çarpması, TEDAŞ kavşağında bir otomobilin bir motosiklet ile çarpışması kameralara yansıdı.

Kaydedilen 10 ayrı kazadaki sürücülerin dikkatsizliğinin ön plana çıktığı görüldü.