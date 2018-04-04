Erzincan'daki trafik kazaları mobesede

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazalarda 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde mart ayı içerisinde meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Dörtyol, Bağkur ve TEDAŞ kavşaklarında meydana gelen 8 kazada 2 kişi yaralandı. Kazaların dikkatsizlik, tedbirsizlik ve aşırı hız sonucu meydana geldiği bildirildi.

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