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Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imhası sırasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

IHAAW110343-ASA/09-04-2018 - Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imhası sırasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı. 09.04.2018 11:03:43 TSI NNNN

IHAAW110343-ASA/09-04-2018

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde mayın imhası sırasında meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 1 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı.

09.04.2018 11:03:43 TSI
NNNN

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