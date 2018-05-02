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Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Karakale Mahallesi'nde silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili zanlı muhtar Ünal D. ve babası Mehmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Karakale Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olay dün 10.30 sıralarında Karakale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki aile arasında sınır meselesi yüzünden başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Doğru ile bahçe komşuları Metin ve Mürsel Düzgün arasında, sınır duvarını söktükleri gerekçesiyle tartışma çıktı. Metin ve Mürsel Düzgün, duvarın kaldırılmasına itiraz eden Mehmet Doğru'yu darp etti. Mehmet Doğru ve mahalle muhtarı oğlu Ünal Doğru, jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

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TABANCASIYLA GRUBA DOĞRU ATEŞ AÇTI

Bunu öğrenen İrfan, Hasan, Mürsel ve Metin Düzgün, ellerinde sopalarla Ünal Doğru'nun evinin önüne gitti, küfür ve hakaret etti. Grup, dışarı çıkan Ünal Doğru ve oğlu Mert'e saldırdı. Bu sırada Muhtar Ünal Doğru, üzerinde taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla gruba doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği İrfan Düzgün (24) öldü, Mürsel, Hasan ve Metin Düzgün ise yaralandı.

"MUHTAR VE BABASI GÖZALTINA ALINDI"

Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaralıların bulunduğu 3 hastanede güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili zanlı Ünal D. ve babası Mehmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Pasinler Silahlı kavga cinayet

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