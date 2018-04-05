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Erzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde başlattığı uygulama ile kaçak göçmenlere geçiş izni vermiyor.

Erzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dedi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde başlattığı uygulama ile kaçak göçmenlere geçiş izni vermiyor. Kontrol noktalarında durdurulan kaçak göçmenler, otobüslerle şehir merkezine getirilip, kimlik tespitinden sonra toplu olarak merkez Palandöken ilçesinde bekletildikleri spor salonuna götürülüyor.
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan binlerce kaçak göçmen, Van ve Ağrı üzerinden hiçbir engele takılmadan Erzurum'a kadar geliyordu. Yeni uygulama başlatan Erzurum Emniyeti Ağrı yolu üzerindeki Horasan ilçesi ve kent merkezi girişinde kontrol noktaları oluşturdu. Yürüyerek gelen kaçak göçmenlerin şehir merkezine girişine izin vermeyen polis kontrol noktalarında beklettikleri kaçakları otobüslere bindirerek polis merkezine götürüp, kimlik tespiti yaptıktan sonra merkez Palandöken ilçesindeki Palandöken Spor Salonu'na götürüyor. Artık yollarda yürümelerine izin verilmeyen kaçak göçmenler istila ettikleri otogar ve çevresine sokulmuyor. Kontrol merkezlerinde durdurulan araçlarda tek tek aranıyor.
CHARTER SEFERLERLE ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK
Erzurum'un Aşkale ilçesindeki 1500 kapasiteli Geri Gönderme Merkezi'nin de talepleri karşılayamaz olması nedeniyle spor salonunda toplanan kaçak göçmenlerin hafta sonu charter uçak seferlerle ile ülkelerine gönderileceği öğrenildi. İlk etapta 700 kaçak göçmenin gönderileceği, daha sonra bu seferlerin devam edeceği bildirildi.
Kaçak göçmenler yaklaşık 23 gün yürüyerek bin bir zorlukla ulaştıkları Erzurum'dan 2 saatlik uçuşla tekrar ülkelerine gönderilecek.

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Erzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dediErzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dediErzurum Emniyeti, kaçaklara 'dur' dedi

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