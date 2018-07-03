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Erzurum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

ERZURUM merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 muvazzaf asker ve memur ile ihraç edilen 1 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 muvazzaf asker ve memur ile ihraç edilen 1 eski askeri öğrenci gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün askeri mahrem imamları ile ilişki ve irtibatları tespit edilen 15 teğmen, yüzbaşı, astsubay, uzman cavuş, askeri sivil memur ve ihraç askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Dün Erzurum merkezli Şırnak, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Mardin, Kayseri, Balıkesir, Hakkari'de eş zamanlı yapılan çalışmalarda 12 muvazzaf asker ve memur ile 1 okuldan ihraç eski askeri ögrenci gözaltına alındı.
DEAŞ ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI
Öte yandan, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla İstanbul'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan V.A. isimli şüpheli, bugün yapılan çalışmalar sonucunda Karayazı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan V.A.'nın evinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
DERNEK YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçunu içerir paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Erzurum İnsan Hakları Derneği yöneticisi E.Ö. de gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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