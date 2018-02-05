Erzurum’a şehit ateşi düştü

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristler ile çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü. Erzurum’un Tortum ilçesi Şenyurt beldesi nüfusuna kayıtlı olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.