Erzurum’a şehit ateşi düştü

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristler ile çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü. Erzurum’un Tortum ilçesi Şenyurt beldesi nüfusuna kayıtlı olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.
Ünlülere sanal bahis operasyonu!
Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti
PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap
Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar
Bakanlar Kurulu sonrası açıkladı: Yerli WhatsApp kurduk
Eşini öldürten kadından kan donduran ifadeler
Menopoza girerken de seks sembolü olabilirsiniz!
Çöpçatanlık sitesi sayesinde Avrupa'yı bedavaya gezdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum