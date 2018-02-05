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Erzurum’a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristler ile çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.

Erzurum’a şehit ateşi düştü

Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG ve DEAŞ üyesi teröristler ile çıkan çatışmada Erzurumlu Piyade Teğmen Ahmet Aktepe şehit düştü. Erzurum’un Tortum ilçesi Şenyurt beldesi nüfusuna kayıtlı olan 1 çocuk babası 32 yaşındaki şehit teğmenin acı haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

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