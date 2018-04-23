Erzurum’da 3 günde 560 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum’da son üç günde yasal olmayan yollardan yurda giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 560 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum’da emniyet ve jandarma ekiplerinin kuzey çevre yolu, Nenehatun rampası mevkii, Pasinler ve Horasan’da yaptıkları çalışmalarda son 3 gün içerisinde 560 kaçak göçmen yakalandı.

Otobüslerle polis merkezlerine götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.