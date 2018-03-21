Erzurum’da 300 şişe kaçak içki ele geçirildi

Erzurum’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 300 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Artvin’den Erzurum’a gümrük kaçağı alkollü içki getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 300 şişe insan sağlığına ölümcül etkisi olan sahte ve gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Şüpheliye, 30 bin 938 TL idari para cezası uygulanarak adli makamlara sevk edildi.