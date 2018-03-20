Erzurum’da 83 gram metamfetamin ile 553 gram toz esrar ele geçirildi

Erzurum’da polis ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında 83 gram metamfetamin ile 553 gram toz esrar ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan yolu üzerinde yapılan yol uygulamasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 83 gram metamfetamin ile 553 gram toz esrar ele geçirildi.

Şüpheli F.V., isimli şahsa TCK Madde 188 Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı.